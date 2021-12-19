السير بهدوء.. كيف تحمي أطفالك من الشتاء القارس؟

أعلنت هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة، ووجود أمطار شديدة في عدد من المدن الساحلية، وأمطار متوسطة في القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، الأمر الذي دفع عدد من المحافظات إلى تعلق الدراسة، خاصة بعد تسجيل درجات الحرارة، القاهرة 18 والصّعيد 19 و16 درجة على السواحل.

لايزال عدد من الأطفال الصغار يذهب إلى المدارس يوميًا في ظل هذا الطقس البارد، وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح من أجل الحفاظ على صحة الأطفال الصغار بحسب ما ورد في موقع "savethechildren".

نصائح السلامة لحماية الأطفال في الطقس البارد:

زيادة طبقات الملابس:

يمكن أن يسبب البرد القارس والثلج أمراض للطفل، اجعل طفلك يرتدي عدة طبقات وتأكد من تغطية رأسه ورقبته ويديه، أما بخصوص الأطفال الصغار والرضع ألبسهم طبقة واحدة أكثر مما يرتديه الكبار.

السير بهدوء في الشارع:

يجب السير بهدوء في الطرقات، حتى عندما تكون الطرق مغلقة أمام حركة المرور، فليس من الآمن اللعب أو الزلاجة في الشارع، فقد تكون الرؤية محدودة بسبب تلال الجليد والجليد على الطرق يجعل الفرملة صعبة.

تأكد من تحقيق الدفء لأطفالك:

قبل أن يتوجه الأطفال إلى الخارج، أخبرهم بالدخول إذا تعرضوا للبلل أو إذا كانوا باردون، ثم استمر في مراقبتهم وتسجيل الوصول، قد يرغبون في مواصلة اللعب في الخارج حتى لو كانوا مبتلين أو باردين، لذلك راقبهم جيدًا.

حافظ على رطوبتهم:

في الهواء الشتوي الأكثر جفافاً، يفقد الأطفال المزيد من الماء من خلال أنفاسهم، قدم الكثير من الماء، وحاول أن تقدم لهم المشروبات الدافئة والشوربة.

انتبه لعلامات الخطر:

هناك أمراض جلدية يمكن أن تصيب الأطفال، منها ما يسمى عضة الصقيع وهي عبارة عن جلد شاحب أو رمادي أو متقرح على الأصابع والأذنين والأنف وأصابع القدم.

إذا كنت تعتقد أن طفلك يعاني من قضمة الصقيع، فقم بإحضار الطفل إلى الداخل وضع المنطقة المصابة في ماء دافئ، واستشر طبيبك الخاص.