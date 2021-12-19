الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية»: فريق «صيدلة الكرنك» يشارك بمبادرة «ممارسة دوائية متميزة»

احمد السبكي رئيس
احمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مشاركة فريق الصيدلة الإكلينيكية المتميز بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ضمن مبادرة الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة - 100 مشروع تطويري)، من خلال إعداد مشروع يختص بحوكمة استهلاك المضادات الحيوية ورعاية الأطفال حديثي الولادة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بشأن استكمال الخطوات الجادة نحو إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية داخل كافة منشآتها الصحية، وتأهيل مقدمي الخدمة الطبية، للتعامل وفق الأدلة الاسترشادية المحدثة والمعايير الدولية بكافة المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة، وضمان تطبيقها على الوجه الأكمل.

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أن "مستشفي الكرنك الدولي" تشارك كإحدى مستشفيات هيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر مع هيئة الدواء المصرية في المبادرة التي أطلقتها تحت عنوان الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة - ١٠٠ مشروع تطويري)، وذلك ضمن أكثر من 30 مستشفى مشارك بالمبادرة علي مستوي الجمهورية.

وتابع البيان، انقسم المشروع الذي شارك به فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك الدولي، إلى عدة مراحل متتالية، وقد اجتاز فريق الصيدلة الإكلينيكية المراحل التأهيلية والتدريبية بتميز، فيما يقوم الفريق بتطبيق ومتابعة النتائج والمؤشرات على أرض الواقع، وذلك تحقيقًا لأفضل النتائج والممارسات الصيدلية بشكل عام، والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بشكل خاص.

واستكمل البيان، يأتي هذا المشروع، في إطار استحداث الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق نظام الحوكمة الإكلينيكية والتي تعد من أهم المحاور الأساسية لعمل الهيئة، بما يحقق أمن وسلامة المريض، والذي يتحقق في الشأن الصيدلي بتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في الاستخدام الآمن للدواء.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إنشاء وتطبيق نظام متكامل للحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية يضمن أن الرعاية الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية بتلك المنشآت هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الدولية، والذي يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يؤكد استمرارية العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا وممارسات الصحة العالمية، وتعني أن جميع المسئولين عن تقديم الخدمات والرعاية الصحية من أطباء وصيادلة كوادر تمريضية، وغيرهم من مقدمي الخدمة الصحية ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية الخدمات الطبية المقدمة بمنشآتها الصحية.

هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل

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