اختيار أحمد أمين سفيرًا لمنصة «حصص مصر»

أطلقت منصة "حصص مصر" حملة إعلامية للترويج لخدمات المنصة التعليمية، من خلال سفير المنصة الفنان أحمد أمين.

تتناول الحملة رصدًا للتحديات التي تواجه الأسرة المصرية مع طرق التعليم التقليدية، والدور الذي تلعبه منصة "حصص مصر"، لإتاحة رحلة تعلم ممتعة وسلسة للطلبة.

منصة "حصص مصر" هي منصة وزارة التربية والتعليم، التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

وتقدم المنصة محتواها التعليمي للمدارس العربي ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى مراجع من المركز القومي للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ. كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومي للامتحانات المسئول عن تصميم وتنفيذ منظومة التقييم الجديدة.

إطلاق حصص مصر

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت منصة "حصص مصر" في ديسمبر 2020، وتعلّم عليها مليون طالب.

وفي العام الدراسي 2020-2021 شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعة لشرح المناهج، إذ تدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، طبقا لطريقة التقييم الجديدة.

https://fb.watch/9_NaYVLk92/