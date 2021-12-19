الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: تسليم رجل الأعمال «كليوشين» حالة أخرى من تصيّد واشنطن للروس

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في سويسرا

قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في سويسرا، "فلاديمير خوخلوف"، إن تسليم سويسرا رجل الأعمال الروسي "فلاديسلاف كليوشين" إلى الولايات المتحدة هو حالة أخرى من تصيّد واشنطن لمواطنين روس في دول ثالثة.

وأشار خوخلوف، في تصريحٍ لوكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد: "يجب أن نلاحظ أننا نتعامل مع حالة أخرى من مطاردة واشنطن المستمرة لمواطنين روس في دول ثالثة".

وأضاف: "نشعر بحزن عميق لقرار مكتب العدل الفيدرالي السويسري والتسليم السريع للمواطن الروسي (كليوشين) الذي تم اعتقاله منذ 21 مارس 2021، بناءً على طلب تسليم أمريكي، في 18 ديسمبر".

وقالت وزارة العدل السويسرية إن "كليوشين" متهم بممارسة معاملات في الأسهم بطريقة غير قانونية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات مع عدد من المتواطئين.

ويمتلك رجل الأعمال شركة (إم 13)، وهي روسية تقدم خدمات في مجال رصد وسائل الإعلام بالإضافة إلى خدمات في مجال أمن الإنترنت.

ورفضت المحكمة الاتحادية السويسرية الطعن الذي قدمه "كليوشين" على قرار التسليم في العاشر من ديسمبر.

فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في سويسرا، قوله، اليوم الأحد: "مضطرون للقول إننا نتعامل مع حلقة جديدة من تصيد واشنطن المستمر للمواطنين الروس في دول أخرى".

روسيا سويسرا جنيف الولايات المتحدة كليوشين

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