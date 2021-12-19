الاستماع لأقوال العاملين.. التحقيق فى نشوب حريق بمدرسة بالجيزة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال عدد من العاملين بإحدى المدارس، لكشف ملابسات اشتعال حريق بصالة ألعاب رياضية بها، وتوصلت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وأجرى رجال المباحث معاينة لصالة الألعاب التى شهدت الحريق، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

- تفاصيل البلاغ

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بصالة ألعاب رياضية داخل مدرسة السعيدية في الجيزة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.