الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهوري» يطلق مبادرة «وعي امرأة» لتوعية وتثقيف سيدات الشرقية

ندوة مبادرة وعي المرأة
ندوة مبادرة وعي المرأة بحزب الشعب الجمهوري بالشرقية

أطلقت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة الشرقية مبادرة "وعي امرأة".

وقالت هبة فؤاد، أمين المرأة بالحزب بمحافظة الشرقية، إن المبادرة تستهدف رفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها الدستورية والتشريعية.

وأضافت فؤاد، أن للمرأة دور فعال فى بناء المجتمع ومن واجبنا المجتمعي الذي لا يقل أهمية عن دورنا الحزبي التواصل المباشر مع المرأة عن طريق ندوات تثقيفية أو ورش عمل تدريبية.

وحضر حفل إطلاق المبادرة كل من الكابتن أحمد عبد الدايم أيمن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية والنائبة عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والنائبة هند هاشم عضو مجلس  النواب عن حزب مستقبل وطن، وهبة فؤاد أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات فى المجتمع المدنى والعمل العام بالشرقية.

واختتم حفل التدشين بندوة تثقيفية عن مكافحة العنف ضد المرأة، والذي تضمنه المحور الرابع من استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠.

 

 

 

 

وكان عقدت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة القاهرة ندوة حوارية للمهندس أيمن حسام رئيس جهاز  حماية المستهلك.

وقال المهندس أيمن حسام، إنهم في جهاز حماية المستهلك يستهدفون الوصول للمواطن والانتشار الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية والانتشار في أسواق الجملة، وهناك خطة لانتشار سيارات الضبطية القضائية بكافة أنحاء الجمهورية، موضحا أن الجهاز لديه ٢١٠ عملاء سريين، يغطون تقاريرا عن أداء الجهاز والمعاملات التجارية المهمة.

وأضاف أنه يعمل الآن على تغيير هيكل الجهاز، موضحا أن مهمته الأهم خلال هذه الفترة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوفير أفضل خدمة للمستهلك الذي يمثله المواطن المصري.

وتابع قائلا: :«لا أدافع عن المستهلك لأنه الحلقة الأضعف ولكن أدافع عنه لأنه الممول فحماية المستهلك هو حماية للاقتصاد المصري، المستهلك عنده عدد كبير من المنتجين ولكن المنتج عنده مستهلك واحد وبالتالي حماية المستهلك حماية للاقتصاد القومي».

المجتمع المدنى بناء المجتمع محافظة الشرقية وعى المراه حزب الشعب الجمهوري مبادرة وعى امرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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