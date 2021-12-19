الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محافظ الإسكندرية لـ«صناعة النواب»: لم يُغلق مصنع بالمحافظة بسبب كورونا

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية ووفد صناعة النواب

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لم يُغلق مصنع على مدار فترة جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة، ما يؤكد حجم الجهود المبذولة في هذا الصدد وحرص الدولة على النهوض بالقطاع الصناعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف الشريف، خلال لقاء وفدا برلمانيا من مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المحافظة شكلت العديد من اللجان للوقوف على بعض المعوقات التى تواجه الشركات والمستثمرين والقائمين على الصناعة بالكامل.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الوفد البرلمانى يريد الوقوف على البنية التحتية للمنشآت الصناعية وما يعوق القطاع بشكل عام، وملف تسقيع الأراضى من المستثمرين غير الجادين، إلى جانب الوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه القائمين على الصناعة بشكل عام لوضع أُطر عامة لحل الأزمة وترجمة خطوات الدولة فى هذا الملف على أرض الواقع.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.

محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف جائحة كورونا القطاع الصناعي النائب معتز محمود لجنة الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

استبعاد حسين فيصل وطارق حامد من قائمة منتخب مصر المبدئية لـ أمم إفريقيا

«الجلسة علنية».. قاضى محاكمة الممثل شادى خلف يرفض منع الصحفيين من الحضور

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد شفاء أول حالة..«الخلايا الجذعية» أمل جديد ينهي مأساة مرضى السكر

«مخدرات الكريسماس» فى قبضة الشرطة.. بضاعة بـ36 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي