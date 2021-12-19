محافظ قنا يتابع فعاليات اليوم الأول للتطعيم ضد شلل الأطفال

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمقر وحدة صحة الأسرة بمدينة العمال رافقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدأت اليوم و تستمر لمدة ٤ أيام حتى الأربعاء الموافق ٢٢ ديسمبر، وتستهدف جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات سواء كانوا مصريين أو وافدين بهدف رفع المناعة لديهم ضد هذا المرض ، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم ١٦.٥ مليون طفل على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الداودى " أن الحملة تستهدف تطعيم ٥٨١ ألف و٩٤٢ طفل من خلال الدفع بعدد ٢٣٤٩ فريق طبى لإجراء التطعيمات موزعة كما يلى (١٢٢٧٣٥ طفل و٢٥٥ فريق بمركز قنا، ٩٥٠٠٠ طفل و٢٢٦ فريق بمركز نجع حمادى، ٨٩٩٥٦ طفل و١٨٠ فريق بمركز دشنا، ٨٩١٦١ طفل و٢٢٣ فريق بمركز أبوتشت، ٨٢٢٥٦ طفل و٢٠٣ فريق بمركز قوص ، ٣٤٧٠٣ طفل و٨٩ فريق بمركز فرشوط، ٢٧١٢١ طفل و٦٩ فريق بمركز قفط، ٢٦٨٩٣ طفل و٥٦ فريق بمركز نقادة، ١٤١١٧ طفل و٣٨ فريق بمركز الوقف).



من جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس إلى أن الفرق المكلفة بإجراء التطعيمات منها ١١٠٦ فريق متنقل من منزل إلى منزل ، و ٢٤٣ فريق ثابت بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة و مراكز رعاية الأمومة والطفولة ، لافتا إلى أن الجرعة عبارة عن نقطتين بالفم بطعم " سابين " أحادى التكافؤ نمط ٢ ، مضيفا أن الفرق المتنقلة سوف تعمل من الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٥ مساء، أما الفرق الثابتة فيستمر عملها من ٨ صباحا إلى ٨ مساء وقال وكيل وزارة الصحة بقنا أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل ، مؤكدا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم.