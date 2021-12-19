الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

«أبوالغيط» يشارك في أعمال الدورة الـ22 لمؤتمر وزراء الشؤون الثقافية بدبي

أبو الغيط
أبو الغيط

شارك أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، في افتتاح أعمال الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي استضافتها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية في مقر إكسبو 2020 دبي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن أبو الغيط، أشاد في مستهل كلمته، بالاختيار الحكيم بعقد أعمال هذه الدورة بالتزامن مع قمة اللغة العربية التي بادرت بتنظيمها دولة الإمارات، للارتباط الوثيق بين الثقافة واللغة.

وأشار الأمين العام إلى الظروف العصيبة التي مر بها العالم العربي في العقد الأخير والتي طالت آثارها كل المجالات ومنها الثقافة والفكر.

وأكد المصدر أن أبو الغيط، تطرق إلى حركة الإصلاح الديني التي تحتل مكانًا بارزًا على أجندة الثقافة العربية، مشيرًا إلى أن الإصلاح الديني قضية شاملة تتطلب حوارًا شجاعًا يشارك فيه الجميع لكسر حالة الهيمنة التي حاول البعض فرضها باسم الدين.

وتناول الأمين العام في حديثه كذلك مفهوم الدولة الوطنية باعتبارها المشروع السياسي والثقافي الوحيد الذي يحفظ للمجتمعات استقرارها.

وأضاف المصدر أن الأمين العام شدد في ختام كلمته على أهمية انفتاح الثقافة العربية وتواصلها مع الثقافات الأخرى لمواكبة مستجدات الفكر العالمي من خلال رفع مستوى الإنتاج العلمي وتسريع حركة الترجمة وتعزيز المحتوى الرقمي العربي.

الجامعة العربية الشؤون الثقافية العرب دبي أبوالغيط

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