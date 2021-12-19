افتتاح معرضين تشكيليين بقصر ثقافة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، والفنان جلال عثمان، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ورانيا معتز أمين مساعد الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور هاني شحتة، والدكتورة غادة شاكر وكيلا الكلية للدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطلاب فعاليات معرضين تشكيليين بقاعة (الفنان رخا).

جاء ذلك في إطار التعاون بين كلية التربية النوعية بجامعة بنها وقصر ثقافة بنها وبحضور الدكتور معروف أحمد معروف، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، ورأفت سعيد طه مدير قصر ثقافة بنها ومحمد عكاشة مسئول الفنون التشكيلية.

وافتتح نائب رئيس الجامعة المعرض الأول بعنوان «حوار الشكل» كرؤى تعبيرية معاصرة للطائر والنبات في الطبيعة كمنطلق لصياغة المعلقة المعدنية للفنانة الأستاذة الدكتورة المهندسة إنجي صابر درويش، أستاذ أشغال المعادن المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها.

والمعرض الثاني بعنوان «جذور تراثية» كلمسة فنية معاصرة هدفها الحفاظ على التراث من خلال تصاميم انيقة وعملية للفنانة الأستاذة الدكتورة المهندسة رحاب عبد الستار خليل، أستاذ أشغال الخشب المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية - جامعة بنها.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بمستوى أعمال المعرضين، وأشار إلى أنه من أفضل وأرقى المعارض التي تم افتتاحها، مقترحا أن يتم تسويق تلك الأعمال المتميزة مستقبلا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وبدأت الدراسة في الجامعات المصرية 2021، السبت 9 أكتوبر الماضي، على أن تستمر الدراسة للفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول «التيرم الأول»، يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، على تبدأ إجازة منتصف العام من السبت 5 فبراير حتى الخميس 17 فبراير 2022.

وذكر المجلس أن موعد بدء الدراسة في الجامعات المصرية 2021 للفصل الدراسي الثاني 2021، يبدأ في 19 فبراير 2022، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا لينتهي الخميس 9 يونيو المقبل 2022، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني «التيرم الثاني» خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.