الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحماية المدنية» بالجيزة تخمد 4 حرائق نشبت فى مخلفات

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ24 ساعة، المنقضية من إخماد 4 حرائق نشبت بمخلفات بدائرة قسمي شرطة الجيزة والأهرام.

وكان قد ورد لغرفة عمليات النجدة 4 بلاغات، تفيد بنشوب حريق بمخلفات بمناطق "شارع الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع كعابيش"، "شارع أمين عبدالمجيد المتفرع من شارع ضياء" بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، و"أسفل كوبري الجيزة المعدني"، "شارع شبيطة الجديد بجوار مستشفى أم المصريين".

وعلى الفور تمت الاستجابة لهذه البلاغات الأربعة، والدفع بسيارتي إطفاء لكل حريق، وتمت السيطرة على الحرائق دون وقوع إصابات، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مستشفى أم المصريين مديرية أمن الجيزة الحماية المدنية بالجيزة غرفة عمليات النجدة قسم شرطة الاهرام

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