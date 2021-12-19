باكستان: الوضع فى أفغانستان قد يؤدى إلى أكبر كارثة من صنع الإنسان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الأحد إن الوضع في أفغانستان قد يؤدي إلى أكبر "كارثة من صنع الإنسان" في حال فشلت الحكومة في التصرف بالوقت المناسب.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية أن ذلك جاء في كلمة عمران خان بالدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسلام آباد.

وقال إن قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في أفغانستان في "حالة فوضى"، وحث العالم على اتخاذ إجراءات فورية، لأن أفغانستان تتجه بسرعة نحو أزمة إنسانية.

وحذر من أنه "ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري، فإن أفغانستان تتجه نحو الفوضى.. فعندما لا تستطيع أي حكومة دفع رواتب الموظفين العموميين والأطباء والممرضات فإنها سوف تنهار".

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنه بسبب ندرة الموارد - وفي حال ظلت الحكومة الأفغانية غير قادرة على مكافحة الإرهاب - فقد تواجه دول أخرى أيضًا تأثيرًا غير مباشر لذلك.

وفي إشارة إلى وجود تنظيم داعش في أفغانستان والهجمات الإرهابية داخل باكستان من هذه الدولة، قال عمران خان إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الجماعات الإرهابية هي وجود نظام مستقر في كابول.. لافتًا إلى أن باكستان لديها نفس القلق بعد أن واجهت أكبر أضرار جانبية للحرب الأفغانية مع خسارة 80 ألف شخص واقتصاد متهالك ونزوح 3.5 مليون شخص داخليًا.

فيما قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن المجتمع الدولي يعترف بموقف بلاده بشأن الوضع السائد في أفغانستان، مضيفًا أنه منذ اليوم الأول أبلغت باكستان العالم عن الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق، وأن الوضع قد يؤدي أيضًا إلى انهيار اقتصادي إذا ظل النظام المصرفي معطلاً لفترة طويلة.