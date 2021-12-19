السيطرة على حريق في شقة سكنية بـ 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، بالمجاورة السابعة بمنطقة الحي الثاني بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، دون وقوع إصابات في أرواح المواطنين.

وكانت مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالمجاورة السابعة بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات وراء نشوب الحريق، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.