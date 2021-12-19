الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«سكوتر وحيوان أليف».. هدايا تقنية للأطفال والمراهقين في الكريسماس

هدايا الكريسماس للاطفال
هدايا الكريسماس للاطفال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الميلاد "الكريسماس"، وفيه يقدم الآباء هدايا إلى الأبناء، فإذا كنت تبحث عن هدية فريدة ورائعة نرصد في التقرير التالي وفقا لموقع «hellomagazine» أفضل هدايا الكريسماس للأطفال في  جميع الأعمار:

سكوتر شخصي

يعتبر السكوتر دائمًا أفضل هدية للطفل في عيد الميلاد، ويأتي مع الاسكوتر خوذة مخصصة أيضًا، مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات.

تنمية الحديقة

قرية خرافية مليئة بالنباتات التي يزرعها الصغار بأنفسهم من البذور تحتوي المجموعة على كل ما تحتاجه لتنمية حديقة خرافية جميلة في المنزل تكتمل بالأضواء السحرية والموسيقى والصوت - وقطع اللعب الخيالية، وهي مناسبة لسن 4 سنوات.

قصة شخصية

قصة شخصية، إنها مثالية يمكنك تخصيص القصة لتشمل الأسماء والسمات الجسدية للطفل، وكتابة رسالتك الشخصية في الغلاف الأمامي الداخلي، وهي مناسبة لجميع الأعمار.

كاميرا مخرج أطفال

هذه الكاميرا الصغيرة الممتعة هي الهدية المثالية لأي مخرج أو ممثل أو مصور أو فنان طموح، وتلتقط الكاميرا سهلة الاستخدام صورًا ومقاطع فيديو عالية الدقة، المناسبة لها 3-10 سنوات.

مجموعة كتب

هدية يمكن الاستمتاع بها في وقت النوم على مدار العام - ومن خلال شراء مجموعة كاملة عبر الإنترنت يمكنك تحقيق بعض التوفير الرائع، وهي مناسبة  لجميع الأعمار.

ساعة ذكية جديدة

قطعة ذكية صغيرة من التكنولوجيا لا تقدم فقط هدية الكريسماس المثالية للأطفال، بل تمنح الوالدين راحة البال أيضًا، إنها ساعة ذكية تسمح لمن يرتديها بإجراء واستقبال المكالمات وإرسال الرسائل النصية والرموز التعبيرية والصور إلى ما يصل إلى 50 جهة اتصال متفق عليها مسبقًا.

حيوان أليف تفاعلي

الحيوان الأليف التفاعلي هو ثاني أفضل شيء، وهو الإصدار الفائق من سوبر ديوبر 2021 من التسعينيات الكلاسيكي الذي سيتذكره الآباء - يتميز بكاميرا والتحكم بزر اللمس.

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