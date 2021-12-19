«الشراء الموحد» تنظم دورة تدريبية حول «العناية المتقدمة بالجروح»

تنظم الهيئة المصرية للشراء الموحد عن تنظيم الدورة التدريبية "العناية المتقدمة بالجروح" يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 ديسمبر بأكاديمية الأميرة فاطمة، معهد التدريب الوطني، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وقالت الهيئة إنه سيحاضر في الدورة التدريبية الدكتور شاهين الهندي، الخبير ومدير مركز IHM INTERNATIONAL للعناية بالجروح بالنمسا، لافتة إلى تلك الدورة تأتى فى الدور الفعال للهيئة المصرية للشراء الموحد في تنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية.

وحول أهمية الدورة التدريبية، قالت إن تخصيص إلتئام الجروح يعد تحديًا علاجيًا لم يتم تلبيته بين المجتمع الطبي وما زال يشكل أثرا بالغا طبيا وإقتصاديا وعلاوة على ذلك فإن تقييم الجروح وإدارتها يعد إجراء معقدا يتضمن عدة عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في عملية الالتئام.

وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد قد وقعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الفرنسية في مصر، حيث وقع البروتوكول كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، وسعيد حنفي رئيس الغرفة، بحضور مارك بارتي السفير الفرنسي في مصر.

وأشارت الهيئة العامة للشراء الموحد، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى إنشاء منصة لتسهيل زيادة التعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والغرفة الفرنسية و تعزيز العلاقات التجارية وتبادل المعلومات بين الكيانين لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر وتحفيز فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في مصر ودعم توطين التصنيع الذي سيخلق العديد من فرص العمل و نقل المعرفة المتخصصة إلى قطاع الرعاية الصحية.