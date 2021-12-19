الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشراء الموحد» تنظم دورة تدريبية حول «العناية المتقدمة بالجروح»

هيئة الشراء الموحد
هيئة الشراء الموحد

تنظم الهيئة المصرية للشراء الموحد عن تنظيم الدورة التدريبية "العناية المتقدمة بالجروح" يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و 22 ديسمبر بأكاديمية الأميرة فاطمة، معهد التدريب الوطني، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وقالت الهيئة إنه سيحاضر في الدورة التدريبية الدكتور شاهين الهندي، الخبير ومدير مركز IHM INTERNATIONAL للعناية بالجروح بالنمسا، لافتة إلى تلك الدورة تأتى فى الدور الفعال للهيئة المصرية للشراء الموحد في تنظيم الأنشطة والفعاليات العلمية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية.

 وحول أهمية الدورة التدريبية، قالت إن تخصيص إلتئام الجروح يعد تحديًا علاجيًا لم يتم تلبيته بين المجتمع الطبي وما زال يشكل أثرا بالغا طبيا وإقتصاديا وعلاوة على ذلك فإن تقييم الجروح وإدارتها يعد إجراء معقدا يتضمن عدة عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في عملية الالتئام.

وكانت الهيئة المصرية للشراء الموحد قد وقعت الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الفرنسية في مصر، حيث وقع البروتوكول كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة، وسعيد حنفي رئيس الغرفة، بحضور مارك بارتي السفير الفرنسي في مصر. 

وأشارت الهيئة العامة للشراء الموحد، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى إنشاء منصة لتسهيل زيادة التعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والغرفة الفرنسية و تعزيز العلاقات التجارية وتبادل المعلومات بين الكيانين لدعم تطوير الرعاية الصحية في مصر وتحفيز فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في مصر ودعم توطين التصنيع الذي سيخلق العديد من فرص العمل و نقل المعرفة المتخصصة إلى قطاع الرعاية الصحية.

الهيئة المصرية للشراء الموحد الدورة التدريبية العناية المتقدمة بالجروح أكاديمية الأميرة فاطمة معهد التدريب الوطني الدور الفعال

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربينى (خاص)

عقد اختبارات شهرية لطلاب الابتدائية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

نقيب القراء: حفظ التحقيق مع القارئ صاحب عبارة «الحشاش لما يكون فايق»

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (صور)

وزير العمل الليبي: العمالة المصرية مطلوبة لدينا بالآلاف في مجالات عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي