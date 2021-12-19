الأحد 19 ديسمبر 2021
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الدين لله

نقيب القراء: حفظ التحقيق مع القارئ صاحب عبارة «الحشاش لما يكون فايق»

الشيخ محمد حشاد
الشيخ محمد حشاد

قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء شيخ عموم المقارئ المصرية، إن القارئ صديق إبراهيم الحشاش، عضو النقابة، كاتب عبارة "الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق" عبر صفحته على "فيسبوك"، تم التحقيق معه بالنقابة.

وأضاف «حشاد» أن لجنة التحقيق اطلعت على البطاقة الخاصة بالقارئ ووجدت أن الحشاش هو اسم العائلة التي ينتمي إليها، واتضح أنه لم يقصد أي شىء من الجملة التي كتبها على صفحته.

وأشار نقيب القراء إلى أن اللجنة وجدت أن القارئ لديه حسن نية فيما كتبه على صفحته، خاصة أنه لا يدخن، وأخذت عليه اللجنة تعهدا بعدم كتابة مثل هذه العبارات مرة أخرى وأن يلتزم بالقراءة الصحيحة، خاصة أن لديه أخطاء كثيرة في التلاوات.

ولفت «حشاد» إلى أن القارئ اعترف بالخطأ، وأكد أنه لم يقصد أي شيء، وأعلن تقبله لكل القرارات التي تصدر عن لجنة التحقيق، ولذلك تم حفظ التحقيق معه.

وأوضح نقيب القراء أن القارئ حافظ كتاب الله، ولا بد أن يحافظ على كل ما يخرج من لسانه، مؤكدا أن النقابة لا تقبل أي تجاوز من العاملين بها، ولا يمكن أن تتغاضى عمن يحاول الإساءة لها.

وخضع القارئ صديق إبراهيم لاختبار في تلاوة القرآن عقب انتهاء التحقيق بنقابة القراء للتأكد من مدى صحة تلاوته كتاب الله، عز وجل.

كان القارئ صديق إبراهيم قد قدم اعتذاره للشعب المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز قائلًا: "أنا أحترم الشعب المصري من أصغر طفل لأكبر رجل، وأنا بعتذر للناس كلها كبيرًا وصغيرًا بشأن ما نشرته، ولكن لن أعتذر عن استخدام اسم عائلتي".

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