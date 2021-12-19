الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

ضبط مخالفي عدم ارتداء
ضبط مخالفي عدم ارتداء الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (8000) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7979) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (21) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (825) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1123) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية فيروس كورونا المحال العامة أجهزة وزارة الداخلية عدم ارتدائهم الكمامات الواقية للحد من انتشار فيروس كورونا

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وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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