مع زيادة الوزن.. «الكيتو دايت» أثناء الحمل قواعد السلامة والمخاطر

اكتسب نظام كيتو الغذائي شعبية في الآونة الأخيرة كنظام فعال لفقدان الوزن، يركز هذا النظام الغذائي على استهلاك الدهون وتقليل الكربوهيدرات، إذ يضطر الجسم إلى حرق الدهون بدلاً من ذلك للحصول على الوقود، ومن ثم يوصى بفحص دقيق وإشراف طبي للمرأة الحامل وغيرها قبل اتباع هذا النظام الغذائي.

ووفقًا لموقع “momjunction” نركز على الكيتو والحمل وما إذا كان ينبغي مراعاة نظام كيتو الغذائي خلال هذه المرحلة الحاسمة من الحياة.

ما هي حمية الكيتو؟

نظام كيتو الغذائي غني بالدهون ومعتدل بالبروتين وقليل الكربوهيدرات، النظرية وراء نظام كيتو الغذائي بسيطة، تعيش أجسامنا على الجلوكوز الذي يتم الحصول عليه من الكربوهيدرات ومع ذلك، في حالة الجوع، يحصل الجسم على الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية مثل الدهون أو البروتينات.

وبالتالي، في نظام كيتو الغذائي، يقوم الجسم بتفكيك الدهون للحصول على الطاقة عن طريق الحد من الكربوهيدرات.

هل نظام كيتو الغذائي آمن أثناء الحمل؟

حمية الكيتو ليست آمنة أثناء الحمل، حيث أن أثناء الحمل يحصل الجنين على العناصر الغذائية من الأم لتنمية الأعضاء ونموهم، ويقيد نظام كيتو الغذائي العديد من المصادر المغذية للكربوهيدرات، بما في ذلك الحبوب الكاملة والبقول والفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

ما هي مخاطر حمية الكيتو أثناء الحمل؟

قد يؤدي اتباع نظام كيتو الغذائي إلى حدوث المخاطر التالية على الأم والجنين:

للأم

يركز نظام كيتو الغذائي على استهلاك الدهون الزائدة مع القليل من التركيز على نوع الدهون المستهلكة.

ومن ثم، قد تستهلكين كميات كبيرة من الدهون المشبعة، والتي تضر بقلبك وحملك، لتلبية الطلب المتزايد.

للجنين

كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يسبب نظام كيتو الغذائي العديد من النواقص الغذائية، يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية، مثل حمض الفوليك المشتق من الحبوب، إلى عيوب في الأنبوب العصبي أثناء نمو الجنين وآثار صحية ضارة في حياة ما بعد الولادة.

ما هي الآثار الجانبية لحمية الكيتو؟

الآثار طويلة المدى لاتباع نظام كيتو الغذائي غير معروفة، تسمى الآثار الجانبية قصيرة المدى "أنفلونزا الكيتو" وقد تشمل.