السيطرة على حريق شب فى ورشة نجارة دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في طوخ من السيطرة على حريق شب في ورشة نجارة دون أى إصابات أو خسائر في الأرواح وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا من النجدة باندلاع حريق بورشة نجارة ملك " محمد ف.ا" مقيم بزاوية بلتان التابعة للوحدة المحلية ببلتان.

وبالانتقال والفحص تبين للعميد تامر موسى، مأمور المركز، وأحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، وسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف بطوخ، نشوب الحريق بورشة نجارة أخشاب، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمباني المجاورة، دون وقوع أى خسائر بشرية في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.