الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في انقلاب «ميكروباص» بـ«صحراوي أطفيح»

حادث
حادث

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد،  في  حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صحراوى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بني سويف باتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بأطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق آخر.. شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة، اليوم الأحد،  تباطؤ خلال الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية. 

و ظهرت كثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لشارع عرابى، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني،  وكذلك كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

كثافات مرورية انقلاب سيارة الطريق الصحراوي حادث مرورى أوناش المرور انقلاب سيارة ميكروباص اصابة 5 اشخاص

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وائل لطفي

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