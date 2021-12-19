تزامنًا مع جلسة الحكم.. ماذا جاء في مرافعة النيابة العامة ضد محمود عزت؟

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حكمها على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان»، وتزامنًا مع جلسة الحكم على المتهم، تسرد «الدستور» مرافعة النيابة العامة، أثناء نظر جلسة محاكمته.

وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته أثناء نظر جلسات محاكمة المتهم إن «المتهم محمود عزت، كان له دورًا في جميع الأحداث الإرهابية وإراقة الدماء، وفي جماعة الإخوان الإرهابية، وهو اختار طريق الشر وبدلًا من أن يكون من ملاك رحمة يزيل عن الناسِ سقمهم وأوجاعهم، يُسهم في شفاءِ المصابينَ وتخفيف أنين المتألمين، غير أنه للناس خان، وبرسالته استهان، هانت عليه رسالته وعلى الناس هان».

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلًا: «قضيتنا اليوم قضية طبيب أضل فأضل، أفنى عمره في الإخوان من السمع والطاعة مع إمعَات الجماعة، إلى التخطيط وإصدار الأوامرِ كل ساعة، لم يتوان الطبيب، في إصدار الأوامر بالقتل والتخريب بل قتل وخرب وخان إلى ان فضح الله أمرهم».

وتابع: «المتهم محمود عزت ضليعًا في انتهاج العنف والإرهاب، وكان يشد من أزره صديق الكفاحِ والشباب، والمحكوم عليه محمد بديع عبدالمجيد، تحالفًا مع خوارج هذا العصر».