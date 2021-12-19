تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار محرم بيك المنهار بالإسكندرية

طلبت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، بسرعة ورود تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من سقف بعقار قديم في منطقة محرم بك، وسط المدينة ما أدى إلى إصابة فتاة بكسور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير بذلك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بورود بلاغ يفيد بانهيار سقف الدور الثاني على الدور الأول، في عقار قديم مكون من دورين بشارع الكرماني، المتفرع من شارع عرفان، بمنطقة محرم بك وسط المدينة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى محل الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من طابقين، بناء قديم وبه سكان وصادر له قرار هدم وترميم، وسقوط أجزاء من سقف العقار علي قاطنيه مما تسبب في احتجاز شخصين وإصابة “هند.ك.إ”، 25 سنة، باشتباه بكسر في الكتف اليمنى، وتم نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.