«الزراعة»: مصر تبدأ تصدير السكر العام المقبل.. وزيادة الإنتاج 400 ألف طن

أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أن مصر ستبدأ التصدير العام المقبل عقب بدء تشغيل مصنع القناة للسكر لوجود طاقة كبيرة من الإنتاج من سكر البنجر، حيث ننتج مليون و850 ألف طن من البنجر و900 ألف طن من القصب و250 ألف طن من الهاي فركتوز بإجمالي 3 ملايين طن ونستهلك حوالي 3,2 مليون طن حاليا، وعندما يعمل مصنع القناة للسكر سينتج 400 ألف طن وبالتالي سيكون هناك فائض للتصدير لأغلب الدول العربية وسنفتح أسواق أخرى.

وقال عبد الجواد في تصريحات لـ"الدستور"، إن تصدير السكر نتيجة زيادة الإنتاج من سكر البنجر وتحويل زراعة قصب السكر من الزراعة بطريقة الري بالغمر إلى طريقة الري بالتنقيط والزراعة بالشتل مما يوفر 25% من المياه والأسمدة وزيادة الإنتاجية بنسبة 30% عن الزراعة التقليدية وهناك لجنة من وزارة الزراعة تعمل من أجل زيادة سعر محصول القصب والبنجر للمزارعين مشكلة من وزارات الزراعة والتموين ووزارة المالية ومجلس النواب وعقدت اجتماعها هذا الأسبوع من أجل زيادة الأسعار للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة.

وأشار عبد الجواد أن إنتاج مصر من البنجر والقصب سيتخطى الـ3 ملايين طن سكر، وأن توريد البنجر تشهد طفرة وأن مصنع القناة ستعمل بكامل طاقتها وأن الشركة قامت بدعم المزارعين عن المحصول في العام الماضي، ومن المفترض أن يتم التوريد بالتنسيق مع المزارعين، حيث أن الشركة بدأت تتعاقد مع مصانع لتوريد المحصول.

وقال عبد الجواد إن مصانع البنجر انتهت من توريد البنجر في فى يونيو الماضي، بينما بسبب تأخير توريد البنجر استمرت مصانع السكر للعمل حتى شهر يوليو المقبل لوفرة المحصول، وزيادة المساحة المنزرعة بدون تعاقد مع المزارعين.