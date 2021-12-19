رئيس البرلمان اللبناني يُحذر: يجب معالجة الأزمات سريعًا حتى لا نذهب للأسوأ

حذر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في بلاده، لافتًا: إلى أن "عدم التحرك سريعًا، يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ".

وقال “بري”، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط":"الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور"، مشيرًا: إلى أن "الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية، أمر طبيعي، ومن الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".

ولفت إلى أن "الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة"، متوقعًا أن يصدر قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر" حول قانون الانتخابات، يوم غد الإثنين أو بعده على أبعد تقدير.