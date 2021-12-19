اليوم.. الحكم في طعون المتهمين بقضية أحداث مسجد الفتح

تعقد محكمة النقض اليوم جلسة لنظر الطعون المقدمة من 38 محكومًا عليهم في قضية أحداث مسجد الفتح، للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، قد قضت بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، من بينهم الإرهابي صلاح سلطان، كما قضت المحكمة بمعاقبة 17 آخرين بالسجن المشدد 10 و15 سنة لـ54 محكومًا عليهم.

تفاصيل قرار الإحالة

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013، كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

حيثيات محكمة الجنايات

وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم.

وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة آلاف عام أو يزيد التي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية.

وأكدت المحكمة على إثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارًا وستارًا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالًا وتقديرًا واحترامًا، ولقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.