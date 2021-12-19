العراق: خطر «كورونا» قائم.. ولا توصيات جديدة بشأن تخفيف القيود

قالت وزارة الصحة العراقية، إن خطر فايروس كورونا المستجد مازال قائمًا، مشيرة إلى أنه لا توجد توصيات جديدة بشأن تخفيف القيود.

وأشار مدير الصحة العامة العراقية رياض الحلفي، إلى أنه حتى الآن، لا يوجد أي قرار أو تعديل للتوصيات المتبعة بشأن الجائحة، لافتًا إلى أن العراق لا يزال في خطر من ارتفاع الإصابات ودخول الموجة الرابعة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)

ولفت إلى الانخفاض المستمر في إصابات كورونا لا يدل على نهاية الجائحة وعودة الحياة الطبيعية، منوهًا بأن "الدول تعاني من ارتفاع معدل الإصابات والعراق ليس في منأى عن عودة ارتفاعها وحلول الموجة الرابعة".