سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأحد 19-12-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، خلال تعاملات اليوم الأحد، رغم إرتفاع السعر بمعدل قرشين عن الأمس، حيث بلغ 15,74 جنيه، فى ظل قدرة البنك المركزي على تثبيت أسعار الصرف لإحداث توازن في السوق نظرا لارتباط سعر الدولار بأسعار تداول البورصة المصرية، وايضا أسعار السلع والخدمات والمنتجات الصناعية والتجارية والغذائية بالاسواق، والتي تتأثر بمسألة انخفاض وارتفاع سعر الدولار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، كشفت التعاملات استمرار معدلات السحب على العملات الأجنبية دون تغيير مما ساهم في إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قدرة مختلف البنوك بتوفير كميات الدولار اللازمة لحاجة العملاء يومياً، بجانب إستقرار سوق الصرف فى شركات الصرافة، بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلي ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

وايضا سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.