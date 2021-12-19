الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعداد سكان كاليفورنيا الأمريكية آخذ فى الانخفاض

كاليفورنيا
كاليفورنيا

أظهرت البيانات الديموجرافية الجديدة الصادرة عن وزارة المالية بولاية كاليفورنيا أن تعداد سكان الولاية آخذ في الانخفاض لأول مرة على الإطلاق، مما يؤكد تغير أنماط الهجرة، وانخفاض معدلات المواليد وزيادة عدد الوفيات بسبب الجائحة.
 

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية أن عدد سكان الولاية انخفض بمقدار 173 ألف نسمة خلال الفترة بين أول يوليو 2020 و أول يوليو 2021، ليصل تقدير إجمالي عدد السكان إلى 37ر39 مليون نسمة.
 

ووجد العلماء أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في الانخفاض الاجمالي لعدد السكان في كاليفورنيا، وهي استمرار الانخفاض في معدلات المواليد ، قلة عدد المهاجرين الأجانب إلى الولاية، وهو ما ينسبه المسؤولون إلى السياسة الاتحادية خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف حالة وفاة بسبب الجائحة.
 

كما عزا المسؤولون هذا الانخفاض إلى خسارة 53 ألف طالب من جميع أنحاء العالم بسبب قيود الجائحة، فضلاً عن انخفاض الهجرة الداخلية.

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