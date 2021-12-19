الكاتبة الصحفية ماجدة الجندى تلحق برفيق رحلتها جمال الغيطانى

رحلت عن عالمنا، الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، رفيقة درب الروائي الراحل جمال الغيطاني، ومن المقرر أن تقام صلاح الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الأحد.

حيث كتب نجلها محمد الغيطانى، عبر حسابه الخاص بالفيس بوك ناعيا والدته الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى حبيبتى وونيستى وسيدتى من سارت حياتى بدعاها، من وهبتنى الحياة صاحبة الفضل والكرم، والدتى الأستاذة ماجدة محمود الجندى حرم المرحوم جمال الغيطاني، اكتملت رسالتها وأدت الأمانة، ولم يبق لنا إلا الدعاء انتظارا للقاء يارب يجمعنا الرحمن بها فى جناته".

وماجدة الجندي من مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، التحقت بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبدأت في العمل الصحفي منذ سنوات دراستها الجامعية، وبدأت رحلتها في بلاط صاحبة الجلالة في مجلة روز اليوسف. وقد ظلت تعمل في روز اليوسف لأكثر من عقدين، في قسم "أفيش" المختص بصور من الحياة في نهاية المجلة.

كما شغلت ماجدة الجندي، رئاسة تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، والتي تصدرها مؤسسة الأهرام. وعملت في مجلة صباح الخير، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.

ــ لقاء ماجدة الجندي بالروائي جمال الغيطاني

خلال تنافسهما علي تغطية أحداث وأخبار حرب الاستنزاف، تعرفت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، علي الروائي الراحل جمال الغيطاني، ليتزوجا لاحقا بعد تخرجها من الجامعة عام 1975 وأنجبا محمد وماجدة.

وشددت ماجدة الجندي خلال لقاء حواري متلفز مع الدكتور محمد الباز٬ علي أنه: "أكرمني الغيطاني كزوجة ورفيقة، كما لم يكرم أحد زوجته".

وكانت أخر تدوينة للكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها: "ن الله ألطف من أن يري خاطر عبده مكسورا .. و لا يجبره.. اللهم اجبر قلوبنا جميعا."