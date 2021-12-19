«ظاهرة العنف فى المجتمع» على طاولة مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "ظاهرة العنف في المجتمع ..الأسباب وكيفية مواجهتها"، وذلك بقاعة المسرح التابع للمركز.

يشارك في الندوة كلًا من: الدكتور لطفي الشربيني استشاري الطب النفسي، والدكتور محمود عبد الرحمن وكيل المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، والإعلامية أمل صبحي مقدمة برامج بتليفزيون الإسكندرية، ويدير اللقاء دكتور إبراهيم عبد الله.

تتناول الندوة تشريح ظاهرة العنف في المجتمع المصري وظواهرها، سواء في ازدياد معدل الجرائم، أو مظاهر التوحش في ارتكابها، كما يتطرق اللقاء إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة ومواجهتها.

في سياق متصل، تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء نفس اليوم، أمسية شعرية جديدة من أمسيات ملتقي الحرية الشعري.

تتناول الأمسية إبداعات الشباب الشعراء في شعر العامية المصرية وشعر الفصحي، ويشارك في الأمسية الشعراء: أحمد السيد، أحمد حنفي، إسلام صبري أبو علم، تامر أنور، سارة زيادة، عمرو شرف و ياسمين خيري. الأمسية من تقديم الشاعر جابر بسيوني.

وفي الخامسة من مساء الأحد، تستقبل قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، افتتاح فعاليات سلسلة من الأفلام المستوحاة من الأعمال الروائية للكُتّاب الحائزين على جائزة نوبل في الأدب من مختلف دول العالم، بالتعاون مع السفارة الكولومبية بالقاهرة.

وتتضمن عروض أفلام: "مأساة السعادة" للكاتب والفيلسوف والمسرحي الفرنسي ألبرت كامو والذي حاز علي جائزة نوبل عام 1957، فيلم "خوسية وبيلار" للكاتب البرتغالي خوسية ساراماجو، والحائز علي جائزة نوبل عام 1998.

الفيلم الأيرلندي "الحياة والموت" للشاعر والمسرحي وليام بتلر ييتس والحاصل علي جائزة نوبل 1923؛ الفيلم الميكسيكي "أنا الأسوأ على الإطلاق" لـلشاعر والأديب والسياسي المكسيكي أوكتافيو باث والحاصل علي جائزة نوبل في الآداب عام 1990، فيلم "المدينة والكلاب" للكاتب والسياسي والصحفي ماريو بارجاس يوسا من بيرو، والذي حاز على نوبل في الاداب عام 2010.

الفيلم الأمريكي "تمتلك ولا تمتلك" لـ أرنيست هيمنجواي الحاصل علي جائزة نوبل عام 1954، يعقبه عرض الفيلم البولندي "كوفاديس" لـهنريك سينكيويتش، والحاصل علي نوبل عام 1905، الفيلم السويسري "العودة للوطن" لـ هيرمان هيتس والحاصل على نوبل عام 1946".



كما تختتم مساء اليوم، فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

ويكرم الملتقي في ختام دورته الحالية الفنان السكندري دكتور عبد السلام عيد، أستاذ التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية .

ولد الفنان عبد السلام عيد بالإسكندرية عام 1943، حصل علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1969، كما حصل علي دكتوراة أكاديمية الفنون الجميلة من أكاديمية اوربينو بإيطاليا عام 1979 .

وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا شارك الفنان الكبير بأعماله في العديد من قاعات المتاحف والبيناليات في مصر ومختلف دول العالم ومن أهم تلك المشاركات: ترشيح وزارة الثقافة المصرية لتمثيل مصر عام 1993 بدعوة من اليونسكو لمشروع متحف (توني جارنيه) للجداريات بمدينة ليون الفرنسية تحت عنوان ( المدينة الفاضلة)، وضم المشروع ست ثقافات مختلفة.