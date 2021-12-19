الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين فى الإصابات بفيروس كورونا فى عدد من الدول العربية

كورونا فى الدول العربية
كورونا فى الدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة ببعض الدول العربية تباينا في أعداد الإصابات بـ(كورونا) خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

 

ففي الكويت، سجلت وزارة الصحة الكويتية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 29 حالة دون تسجيل وفيات.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 414023، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 411059 والوفيات استقرت عند 2466.


وفي تونس سجلت وزارة الصحة 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.


وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بلغ 720 ألفا و 720 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 ألفا و 455 وفاة.


وسجلت موريتانيا 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و46 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.


وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بلغ 40027، فيما استقر عدد الوفيات عند 852 وفاة.


وفي الجزائر.. سجلت وزارة الصحة 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وخمس وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 214330 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6180 .


وفي المغرب.. سجلت وزارة الصحة المغربية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 "، ليصل اجمالي الإصابات الى952628 .


وأشارت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء في 14808، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936348.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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