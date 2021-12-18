الجزائر تسجل 5 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 5 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 215767 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6181، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 185 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 147448.

وأوضحت الصحة الجزائرية أنه يتواجد 24 مريضا بالعناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.