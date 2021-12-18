نائب وزير السياحة الكندي يشيد بمبادرة الرئيس السيسي «اتكلم عربي»

قال شريف سبعاوي نائب وزير السياحة الكندي، إن اللغة العربية ساهمت بشكل مؤثر في رسم ملامح تاريخ الإنسانية، كما أنها أحد الوسائل الفاعلة للتعبير عن ثراء الحضارة العربية وطابعها المميز ولديها دوره في إنتاج المعارف والعلوم المتعددة.

وأشاد سبعاوي، في بيان له اليوم، بمبادرة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم واهتمام وزارة الهجرة بالجاليات المصرية ومتابعة كافة تفاصيلها من أجل تلبية طلبات المواطنين.

وأكد البرلماني شريف سبعاوي، أن اللغة العربية كانت أداة رئيسية لصناعة واحدة من أكبر شبكات التواصل التي عرفها التاريخ البشري، من حدود المحيط الأطلسي، وحتى حدود الصين، مُشيرًا إلى أن هذه الشبكة احتضنت ثقافات شتى، وأدياناً وأعراقاً متنوعة، وأن العنصر الرئيسي فيها كان اللغة العربية.

وأعرب البرلماني الكندي عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لريادة مصر ودعم القيادة السياسية لمختلف المبادرات، واهتمامه بأبناء الوطن المهاجرين في الخارج لان المصريين في الخارج هم قوة ناعمة و الاهتمام بهم و ربطهم بالوطن الأم هو جزء هام من الأمن القومي المصري.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2020 مبادرة «اتكلم عربي» والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من العام ذاته وتهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، من أجل ألا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم.

وفي يونيو من عام ٢٠٢١ أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني رسميًا في الشهر الجاري، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، من سن 3-6 سنوات، إذ يمتاز التطبيق ببيئة رسومية جذابة للأطفال الذين يستهدفهم، التطبيق المتاح على متجري جوجل وأبل، تحت اسم «Etkalem Arabi» حيث استغرقت مراحل التنفيذ والتعديل نحو عامين، من أجل أن يخرج هذا التطبيق بشكل مشرف وعصري.