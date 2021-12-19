6 مميزات لإتاحة البيانات للعلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبى

يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بتسجيل العلامات التجارية لدى الشركات التي تتقدم إلى الجهاز.

ونجح الجهاز في إتاحة قواعد البيانات للعلامة التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي، كما انفرد بعدد من المميزات ومنها:

أولًا: يشجع المستثمرين في الخارج على حماية علاماتهم التجارية والحفاظ على استثماراتهم في مصر.

ثانيا: يؤكد على وجود شفافية مطلقة في إتاحة العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز في جمهورية مصر العربية.

ثالثا: تعد مصر عضوًا فاعلًا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبالتالي تكون قواعد البيانات متوفرة لدى الدول أعضاء الاتحاد الأوربي.

رابعا: لأول مرة يتيح الجهاز خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية.

خامسا: الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية الأخرى في الدول الأعضاء.

سادسا: إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي نتيجة ثمرة جهود حقيقة وحثيثة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد الأوروبي ومكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي‪ EUIPO ‬ لتطوير الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية.

ويأتي تسجيل العلامات التجارية جزءًا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، وأن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءًا رئيسيًا من النشاط التجاري، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج أو طبيعة الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل او التدليس التجاري حيث أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله يتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية‪.