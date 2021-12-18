السودان.. «حمدوك» يجدد تمسكه بالاتفاق السياسي لدعم التحول المدني

أكد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي وقطع الطريق أمام قوى الثورة المضادة.

ودعا رئيس الوزراء السوداني في بيان مساء اليوم عبر حسابه على تويتر، بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، جميع قوى الثورة إلى التوافق على ميثاق سياسي لإنجاز ما تبقى من أهدافها.

بيان حمدوك بمناسبة ثورة ديسمبر

وقال رئيس الوزراء السوداني إن المظاهرات ووسائل التعبير السلمي هي السلاح الأوحد لإنجاز شعارات ثورة ديسمبر، مشيرا إلى أنه سعى من خلال توقيع الاتفاق السياسي إلى وقف عمليات الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين.

وأضاف: "توقيعي على الاتفاق السياسي جاء عن قناعة تامة مني بأنه سيؤدي إلى حق الدماء"، وذلك في إشارة إلى الاتفاق السياسي الذي وقعه منذ أسابيع مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

بيان حمدوك بمناسبة ثورة ديسمبر

وحذر رئيس وزراء السودان من أن تراجع مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد وينذر ببداية الانزلاق إلى هاوية لا تبقي لنا وطنًا، مضيفا: "نواجه تراجعًا كبيرًا في مسيرة ثورة ديسمبر".

وجدد رئيس الوزراء السوداني العهد بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في حق مواطني السودان، كما جدد عهده بالتمسك بشعارات الثورة ومدنية الدولة وديمقراطية الحكم.