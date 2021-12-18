مع تطبيق قانون فصل المتعاطي.. أين وصلت مصر في الإدمان والتدخين؟

مع بدء تطبيقه

تحارب الحكومة بشتى الطرق الإدمان والتدخين على حد سواء، من خلال سن القوانين وتغليظ العقوبات وكذلك تشديد الرقابة في كل مكان على المدمنين، لاسيما أن مصر كل عام يزيد فيها عدد المدمنين والمدخنين وزيادة نسبتهم على المستوى العالمي أيضًا مما دفع الحكومة إلى محاربته على الأصعدة كافة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة في مكافحة الإدمان خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وذلك بالتزامن مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي وبدء تطبيقه اعتباراً من 15 ديسمبر.

وأوضح التقرير دوافع الإدمان وأضراره، حيث تتمثل أبرز العوامل الدافعة للتعاطي في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع، وتوهم علاج المشاكل الصحية، أما العوامل الدافعة للعلاج فأهمها عدم القدرة المادية ومشاكل العمل وضغوط الأهل، والمشاكل الأسرية والخوف على الأبناء.

ومؤخرًا أيضًا كانت قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن أحد حملات المسح القومي الشامل التي ينفذها كل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أظهرت زيادة في نسب التدخين والإدمان.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الأرقام والبيانات الرسمية التي تخص الإدمان والتدخين في مصر. بحسب آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، أن نسبة التدخين وصلت إلى 27.9%، بينما نسبة تعاطي المخدرات 5.9%، وبلغت نسبة الإدمان 2.3%، مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

وتعتبر محافظة المنيا هي الأعلى في نسب التدخين حيث كانت نسبتها وفق الإحصاء 51.8%، ثم سوهاج بنسبة 47.4%، ثم محافظة البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة بنسبة 35.6%، والإسماعيلية والإسكندرية بنسبة 33.3%، وتليها الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.

وعلى صعيد المخدرات كتعاطي وليس تجارة، احتلت محافظة سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2%، والقليوبية بنسبة 10.5%، والشرقية بنسبة 8.2%، ثم المنيا بنسبة 8%، وتليها البحر الأحمر بنسبة 6.7%، وأسوان بنسبة 5.6%، والدقهلية والقاهرة بنسبة 6%، والجيزة بنسبة 5.9% وأخيرًا محافظة الإسكندرية بنسبة 5.2%.

ويمارس صندوق مكافحة الإدمان دور فعال في الحد منه، حيث أن هناك قصص نجاحات للكثير من الشباب الذين تركوا الإدمان على يد العاملين بالصندوق منهم نصر.م، شاب عشريني، أدمن أنواع مختلفة من المخدرات في سن الـ 18 عامًا لكن اكتشاف ذويه ذلك كان بداية رحلة التعافي.

ولا يوجد إحصاء رسمي دقيق عن أعداد المدمنين في مصر تحديدًا، سوى أنه في العام 2019 أظهر المسح السكاني أن معدلات الإدمان وصلت إلى 2.4%، وتبلغ نسب تعاطي المواد المخدرة للفئات العمرية من 12 عام إلى 60 عامًا 10.4%.