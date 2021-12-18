السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

«عنصر لرباط الأمة».. كلمة النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

جريدة الدستور

وجهت النيابة العامة كلمة بمناسبة حلول اليوم العالمي للغة العربية الثامن من شهر ديسمبر من كل عام، متمثلة في إدارة البيان بمكتب النائب العام احتفاءً واحتفالًا بهذه المناسبة الجليلة، تؤكد أنَّها تقصد من بياناتها الإسهامَ في إحياء اللغة العربية السليمة وتذوقها إلى جانب ما تقصدُه من كشفِ الحقائق ورفع الوعي والتوجيه بما ينفع البلاد والعباد، فالعناية باللغة العربية أحد مقومات وركائز النيابة العامة في أداء رسالتها نيابةً عن المجتمع بأَسره.

وتابعت: «فإنَّ اللغة العربية لغةٌ قوميَّةٌ من الروافد الرئيسة للهُوية المصرية العربية، وهي عنصر أساسٌ من عناصر رباط الأمة، وإنَّ احترامها وإتقانها واجبٌ وطنيٌّ؛ فهي رمز الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية». 

وأضافت: «واحترام لغتنا الأمّ يزيدنا هيبةً وتقديرًا من الكافَّة، ولا تمنعُ إجادتُها حديثًا وكتابًة من الإلمام بلغة أو لغات أخرى، فلقد استوعبت اللغة العربية كافَّة العلوم والفهوم، وفاقت غيرَها من لغات العالم في كثرة مفرداتها، وتنوع تراكيبها ومباني كلامها، وغنى معانيها؛ فهي مدعاة للفخر والرقي وعلو الشأن». 

وختامًا فإنَّ اللغة العربية لغةٌ مقدّسةٌ؛ اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لغةً للقرآن الكريم، خاتم رسالاته السماوية عبر العصور، فتأمل السرَّ في هذا التشريف العظيم.

 

الكاف ريم نصر خاتم شهر عناصر احترام كاف النيابة العامة

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