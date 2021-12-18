السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات متناهية الصغر

نيفين القباج
نيفين القباج

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الأحد، فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن وجمعية الأورمان لدعم المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

ـ أهداف حياة كريمة

تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عددًا من المحاور، ومنها:-

1.التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
2. التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
3. الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.
4. توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
5. إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.
6. تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كل مؤسسات الدولة.
7. الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.
8. سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
9. إحياء قيم المسئولية المشتركة بين كل الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن المناطق العشوائية مؤسسات الدولة التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى وزارة التضامن حياة كريمه 2 كفاية نيفين القباج

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