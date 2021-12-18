أعلنت وزارة الطيران المدني عن انضمام الطائرة الرابعة من طراز إيرباص A320 NEO، لأسطول إير كايرو الجوي التابعة لوزارة الطيران المدني، بعد تسلمها من شركة إيرباص العالمية، ضمن خطة الشركة لزيادة أسطولها الجوي ليصل إلى 10 طائرات مع نهاية العام الجاري.

وتسلم وفد من شركة إيركايرو، الطائرة الجديدة من طراز إيرباص A320 NEO، بمصنع تولوز بفرنسا، حيث أجرى الفحوصات الفنية على الطائرة وأنهى كافة إجراءات التسليم، قبل انضمامها إلى الأسطول الجوي للشركة.

وتواصل شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، خطتها التوسعية ودعم أسطولها الجوي، بضم طائرات جديدة، تمكنها من تعزيز شبكة خطوطها الجديدة الممتدة إقليميًا ودوليًا لتقدم خدماتها لمزيد من الدول ضمن أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، الأمر الذي يدعم استراتيجية التوسع والتحديث بتسيير رحلات جديدة عبر مختلف قارات العالم.

وتتميز طائرات إيرباص A320 NEO ، بأنها تضم 186 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية، وتم تجهيزها بصفات استثنائية من الأداء الفني والاقتصادي والبيئي على حدٍ سواء، ويتمتع المسافرون بأكبر قدر من الراحة على متن الطائرة التي تُعتبر الأوسع بين نظيراتها ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، فضلًا عن أحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين– تايلاند– أمريكا الشمالية والجنوبية– كندا ومطارات لندن هيثرو– باريس– فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.