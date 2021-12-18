ضبط مسلحين اقتحموا مزرعة ماشية لسرقتها فى الأقصر

نجح رجال قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالأقصر بحوزتهم أسلحة نارية لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة عدد من رءوس الماشية من داخل إحدى المزارع، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر من "مزارع، مقيم بدائرة المركز" بسرقة 5 رءوس ماشية من داخل المزرعة ملكه الكائنة بدائرة المركز.

وما قرره المُبلغ بأنه أثناء تواجده بالمزرعة ملكه فوجئ بدخول 5 أشخاص مُلثمين من بينهم 3 مُسلحين بحوزتهم 1J2 بندقية آلية- فرد محلي، مُستقلين سيارة ربع نقل ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" للمزرعة وتهديده والعمال والاستيلاء على رءوس ماشية وتحميلها على السيارة ولاذوا بالهرب، وأثناء قيام نجل المبلغ بملاحقتهم بإحدى السيارات اصطدم اثنان من مرتكبى الواقعة "مستقلان دراجة نارية" بحاجز خراسانى فسقطا على الأرض ولاذا هاربان بالأراضي الزراعية تاركين الدراجة النارية "تم التحفظ عليها" وأمكن ضبط أحدهما، وتبين أنه عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا"، وبه عدة إصابات نتيجة سقوطه من الدراجة النارية تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وفى وقت لاحق توفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالأقصر، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتوفى بالإشتراك مع 10 أشخاص "لـ8 منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم، وبحوزتهم "3 بنادق آلية- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- السيارتان المُستخدمتان فى ارتكاب الواقعة، كما أرشد أحد المتهمين عن 4 رءوس ماشية- مبلغ مالي" من حصيلة بيع المسروقات.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.