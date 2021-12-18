فتح نقاط دولية جديدة أمام شركات الطيران الخاصة العام المقبل

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن فتح نقاط دولية جديدة جديدة أمام شركات الطيران المصرية الخاصة مع انطلاقة العالم الجديد بدول أوروبا وأفريقيا، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، إن سلطة الطيران المدني تعمل على إتاحة الفرصة لجميع شركات الطيران الخاصة، للعمل بمختلف الأجواء العالمية والأوروبية والأفريقية والعربية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة التي أقرتها منظمات الطيران المدني الدولية.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولي وزارة الطيران المدني لشركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة والتي تعمل بمختلف الأسواق العالمية، بضرورة الانتظام بمواعيد الرحلات.

وأكدت أن سلطات الطيران تواصل عمليات التعقيم والتطهير للطائرات عقب الوصول وقبل الإقلاع؛ لرسم صورة ذهنية طيبة عن منظومة الطيران المدني، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمي، وبالأخص بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.