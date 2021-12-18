السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى: المرأة فى عهد الرئيس السيسى نالت كل المناصب

الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا حول تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، يعكس حرص القيادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة كونها شريكًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف منظور، أن كافة مؤسسات الدولة تهتم بتمكين المرأة المصرية وترجمت تلك الاستراتيجية باتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها أحدثت طفرة حقيقة غيرت مصير المرأة المصرية حيث عملت الدولة على تمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مُؤكدًا أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مُشيرًا إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسى نالت كافة المناصب وأصبح لها دور كبير فى صناعة القرار فى كل المجالات.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن من أبرز الإنجازات التي حصلت عليها المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها عُينت في كافة المناصب القيادية بالدولة وأصبحت تشارك في صنع القرار حي زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ونسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% في العام 2019، وزيادة  نسبة النساء في البرلمان من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، وقد حصلت المرأة المصرية علي نسبة 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 2020 لـ 27% ، والتى تمثل أعلى نسبة تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصرى منذ إعطاء المرأة حق الترشح، وكذلك وصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14%.

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