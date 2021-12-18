العراق يسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان أنها سجلت 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 480 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 9 حالات في عموم محافظات البلاد، لافتا إلى أن مجموع الذين تلقوا اللقاح، خلال 24 ساعة، بلغ 15581 شخصا.

وسجل العراق، أمس، 357 إصابة جديدة بكورونا، قابلتها 12 حالة وفاة.

وفي وقت سابق أعلن مايكل راين، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إبداء تفاؤله، مؤكداً أن البشرية ستغير مسارها وتتخذ التدابير اللازمة للجم الفيروس.

لكن راين يدرك أن الأزمة قد تسوء لأن المتحوّرة "أوميكرون" تبدو قادرة على رفع معدل الإصابات بكوفيد-19 بشكل حاد وملء المستشفيات.

كذلك، قد يواجه العالم متحوّرات جديدة أكثر خطورة قد تؤدي من خلال موجات متتالية إلى انهيار الأنظمة الصحية.