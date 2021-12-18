السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشوارع كفر الشيخ

حملات التطعيم
حملات التطعيم

حمل أعضاء إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بكفر الشيخ، لافتات بالشوارع  للإعلان عن بدء حمله التطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر عقدها غد الاحد، الموافق  ١٩ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة أربعه أيام.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١، بمشاركة 1385 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه نورالدين، مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشدًا المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المستهدف للتطعيم 546 ألف و86 طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض كفر الشيخ وعدد الفرق 1385 فريق، مشيرة إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ"، مشيرة إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات من "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة".

وأوضحت سلام، أن الحملة تستمر لمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات، وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة، مؤكدة أن إدارة الإعلام السكاني والتثقيف الصحي عقدت ندوات تثقيفية وتوعية للإعلان عن أهمية التطعيم وموعده.

الصحة تطعيم كفر الشيخ الأطفال شوارع

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