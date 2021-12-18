«السياحة» ترعى العرض الترفيهي الأول للتزحلق على الجليد باستاد القاهرة

تستضيف مصر لأول مرة "Ilusio Magic on Ice World Tour"، العرض الترفيهي العالمي الأول “للتزحلق على الجليد”، والذي يعرض بابتكار أجمل الرقصات والحركات الساحرة للجمهور المصري والأجنبي، حيث يقام العرض بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٥ ديسمبر، برعاية واستضافة الهيئة العامة للتنشيط السياحي.

ويقوم بتقديم العرض على مسرح استاد القاهرة أعضاء الفريق المشارك من دول (أمريكا، كندا، المانيا، أستونيا، فرنسا، المكسيك، إيطاليا)، ويتضمن الحدث عرض مجموعة من الفقرات المختلفة قد تصل إلى ١٦ فقرة متنوعة يستمتع بها جمهور المشاهدين وسط اجراءات احترازية يتم اتباعها وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عقد عدداً من اللقاءات المهنية خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية United States Tour Operators Association(USTOA) الذي عُقداجتماعه السنوي لعام ٢٠٢١ بمدينة سان دييجو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقي بعدد من أهم منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، Terry Dale رئيس اتحاد منظمي الرحلات الأمريكية" USTOA "، كما عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركات السياحة والفنادق المصرية المشاركة في هذا المؤتمر وشركة مصر للطيران.



وتناولت هذه الاجتماعات مناقشة وضع صناعة السياحة عالمياً والتحديات التي تواجهها وخاصة في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا، وسبل تعزيز التعاون لزيادة عدد السائحين الوافدين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، حيث أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أهمية السوق الأمريكي بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يحتل مكانة متقدمة بين الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما تحدث عن المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مؤكداً على أنه يعد مقصد متميز يقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتنوعة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر في العالم، مشيراً إلى استعداد الدولة المصرية لاستقبال كافة السائحين.

كما قام بإلقاء الضوء على الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر وما تقوم به الدولة المصرية في حال الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس.

وأشار أيضا إلى الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها.