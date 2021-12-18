بدء محاكمة المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس

بدأت اليوم السبت، محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس بالضرب وتحطيم سيارته.

وشهدت جلسة اليوم، حضور الدكتور محمد الاجرود وايه عاشور، دفاع رئيس الحي المعتدى عليه، وطالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم رئيس حى عين شمس بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارٍ ضبطهما".

وحدث ذلك لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالى، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم الرئيسي وهو سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق توكتوك مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين جار ضبطهما، لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.