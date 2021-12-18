السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة سرقة السيارات في مدينة نصر

سرقة سيارة
سرقة سيارة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم السبت، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيها اتصالاً هاتفياً ساومها خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية ، والتصرف فيها بالبيع لعملائهم عـقـب تحصلهم على مبلغ المساومة ، وأقروا بارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقـروا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") مقابل تحصلهم على كمية من المواد المخدرة.

تم إستهداف الأخير وضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي محافظة القليوبية مدينة نصر وزارة الداخلية أسلوب المفتاح المصطنع اللواء نبيل سليم قسم شرطة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

انتهاء التسجيل بمنتدى شباب العالم.. 500 ألف شاب من 196 دولة

سيدة تتهم طبيبا بهتك عرضها بمايو: «تحسس أماكن عفتى بطريقة مريبة»

مواجهة بين سيدة وطبيب «هتك عرضها» داخل مستشفى فى 15 مايو

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

33 قتيلًا وعشرات المفقودين فى حصيلة جديدة لإعصار الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية