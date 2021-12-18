سقوط عصابة سرقة السيارات في مدينة نصر

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم السبت، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في مدينة نصر.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيها اتصالاً هاتفياً ساومها خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية ، والتصرف فيها بالبيع لعملائهم عـقـب تحصلهم على مبلغ المساومة ، وأقروا بارتكابهم واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقـروا بتصرفهم فى السيارة بالبيع لدى عميلهم (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية") مقابل تحصلهم على كمية من المواد المخدرة.

تم إستهداف الأخير وضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.