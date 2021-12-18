أنشطة ترفيهية لأبناء المصريين بالخارج واستعراض «اتكلم عربي» بـ«إكسبو دبي»

ينطلق اليوم الجزء الثاني من فعاليات وزارة الهجرة بالجناح المصري في معرض إكسبو ٢٠٢٠ دبي في دولة الإمارات الشقيقة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بأنشطة لأبنائنا المصريين بالخارج وعائلاتهم بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرنج.

كما سيتم خلال فعاليات اليوم الثاني استعراض تطبيق "اتكلم عربي" والترويج له بالتعاون مع دار نهضة مصر، ذلك التطبيق الذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة نهضة مصر للنشر، يقدم محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية، إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.

وفي ختام الفعاليات، ستعقد ندوة حوارية موسعة حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل مؤلف الأغنية الرسمية للمبادرة والفنانة كارول سماحة مطربة الأغنية الرسمية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.

وتنظم وزارة الهجرة وشئون المصريين العديد من الفعاليات للربط الثقافي بين الجيل الثانى والثالث بجذورهم المصرية، لمواجهة حرب الهوية التي يتعرض لها أبناء المصريين بالخارج، من خلال زيارات ميدانية لعديد من المناطق السياحية والمشروعات التنموية وعقد ندوات للتعريف بتاريخ وحاضر ومستقبل الدولة المصرية، إلى جانب استضافة وتكريم النماذج المصرية الناجحة في الخارج وتسليط الضوء على قصص النجاح.