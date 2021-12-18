السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

357 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا في باكستان

باكستان
باكستان

أعلنت باكستان اليوم  السبت، تسجيل 7 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفا و870 حالة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات. 

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 357 حالة إصابة جديدة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى مليون و290 ألفا و848.

وأجرت باكستان 47 ألفا و903 اختبارات للكشف عن الفيروس، في الساعات الـ24 الماضية وبلغت نسبة الإيجابية للفيروس 0.74 %.

وذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون الباكستانية، أن مركز القيادة والتشغيل الوطني، إعطاء جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا، للعاملين في المجال الصحي في الخطوط الأمامية وكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية.

وقال مسئولو الصحة المحليون، إنه تم إعداد استراتيجية إعطاء اللقاح المعزز بحيث إن الشخص الذي يتلقى اللقاح يمكنه اختيار اللقاح المعزز من لقاحات سينوفارم أو سينوفاك أو فايزر، مؤكدين أن الجرعات المنشطة لن تكون إلزامية.

وأعلنت باكستان، عن رصد أول حالة يشتبه في إصابتها بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في مدينة كراتشي.

وقالت وزيرة الصحة في مقاطعة السند الجنوبية أزرا فضل بيتشوهو، وفقًا لصحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، إن السلطات تشتبه في أن الحالة من سلالة أوميكرون بسبب سلوك الفيروس.

وأضافت: "لم يتم إجراء تسلسل الجينوم حتى الآن، لكننا نشك في أنها سلالة أوميكرون بسبب الطريقة التي يتصرف بها الفيروس"، مشيرة إلى أن المريض المشتبه في إصابته بأوميكرون، هي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا من عاصمة المقاطعة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن "سلالة أوميكرون تنتشر بسرعة، لكن التقارير الأخيرة من جنوب إفريقيا، تشير إلى أن السلالة لا تسبب مرضًا خطيرًا أو عددًا كبيرًا من الوفيات".

من جانبه، أكد متحدث باسم مستشفى جامعة الأغا خان هذا النبأ، قائلا إنهم "استقبلوا أول حالة يشتبه في إصابتها بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا".

وأضاف: "نحن في انتظار نتائج الاختبار التأكيدي النهائي (تسلسل الجينوم)، والذي سيستغرق بضعة أيام وقد أبلغ المستشفى وزارة الصحة بهذه الحالة".

باكستان الفيروس كورونا فيروس الاصابات

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