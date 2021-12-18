أمطار على أغلب المحافظات.. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم السبت، ستكون باردة بشدة على السواحل الشمالية ومعتدلة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى، فيما تكون دافئة نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، متوقعًا أن يصبح الجو شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء والذي يصل إلى حد الصقيع في عدة أماكن في مصر.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ "الدستور" أن هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ستتعرض لها الإسكندرية وشمال الدلتا والسواحل الشمالية، مشيرًا إلى نشاط الرياح التي تصاحبها رمال وأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرًا إلى درجات الحرارة في القاهرة ستكون 19 العظمى والصغرى 10، وفي الإسكندرية 18 العظمى والصغرى 10، بينما في أسوان تكون 21 العظمى والصغرى 11 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن أقل درجة حرارة في المحافظات ستكون في سيوة، حيث تبلغ 5 درجات، يليها سانت كاترين التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 6 درجات.

وأكد "شاهين" وجود حالة من عدم استقرار الجوي يومي الأحد والإثنين المقبلين، حيث تمتد الأمطار لتشمل 21 محافظة، كما تنشط الرياح والأتربة وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق ما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية، كما تتعرض البلاد يومي الأحد والإثنين إلى أمطار متوسطة الشدة في السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، فيما تسقط أمطار خفيفة على جنوب الدلتا، فيما تكون الأمطار خفيفة في محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات، وفي جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة غدًا الأحد

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجات، وفي جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة الإثنين المقبل

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 والصغرى 9 درجات، وفى السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء العظمى 21 والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 16 والصغرى 6 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.